هدف واحد يفصل رونالدو عن تخطي علي دائي

المواطن - محمد سمعه

نجح كريستيانو رونالدو أيقونة منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي في الوصول إلى 109 أهداف على المستوى الدولي متساويًا مع الإيراني علي دائي لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إيران السابق.

وكان رونالدو وصل إلى 109 أهداف بعد أن سجل ثنائية أمس الأربعاء في شباك منتخب فرنسا ضمن مباريات الجولة الثالثة بـ دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

رسالة علي دائي إلى كريستيانو رونالدو

ووجه الإيراني دائي رسالة إلى كريستيانو رونالدو عبر حسابه في ” الإنستجرام قائلًا: ” كل التهاني إلى رونالدو الذي أصبح قريبًا من إحراز هدف واحد ليكون أعلى اللاعبين إحرازًا للأهداف على المستوى الدولي مع منتخب بلاده، أنا سعيد بأن رقمي سيُحطم ويذهب إلى رونالدو لأنه بطل عظيم في كرة القدم، وهو شخص مُلهم للعالم كله”.

يذكر أن رونالدو أحرز الـ109 أهداف خلال 178 مباراة مع منتخب البرتغال، بينما سجل دائي أهدافه الـ109 مع منتخب إيران في 149 مباراة، وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2006.

جدير بالذكر أن علي دائي سجل أول هدف دولي له مع إيران في شباك منتخب الصين تايبيه في عام 1993، وآخر هدف دولي سجله كان في شباك منتخب كوستاريكا في مارس 2006.

مباراة بلجيكا قد تكون فرصة لـ رونالدو

وسيكون أمام رونالدو فرصة للوصول إلى الهدف رقم 110، في حال سجل هدفًا في شباك منتخب بلجيكا ضمن مباريات ثمن نهائي يورو 2020، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

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