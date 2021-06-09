هذا ما يجب فعله لمواجهة غيبوبة السكر

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور عبدالله الهشامي لـ”المواطن“، أن غيبوبة السكر هي إحدى مضاعفات مرض السكري التي تهدد الحياة، وتتسبب في فقدان الوعي، فإذا كنت الفرد مصابًا بمرض السكري، فإن ارتفاع سكر الدم أو انخفاضه يمكن أن يؤدي إلى حدوث غيبوبة السكر.

وبين أنه إذا تعرض المريض لغيبوبة سكر، فإنه يكون على قيد الحياة، لكن لا يستطيع الاستيقاظ أو يستجيب للرؤية والأصوات وأنواع المحفزات الأخرى، ويؤدي عدم علاجها إلى حدوث مضاعفات خطيرة.

أعراض ارتفاع أو انخفاض السكر:

وأضاف ، أن أعراض ارتفاع أو انخفاض سكر الدم تظهر قبل حدوث غيبوبة السكر، ففي حالة ارتفاع سكر الدم، يمكن أن تظهر بعض الأعراض مثل عطش متزايد، التبول باستمرار، الشعور بالتعب، الغثيان والتقيؤ، قصور في التنفس، ألم في المعدة، جفاف شديد في الفم، زيادة معدل ضربات القلب.

أما الأعراض المصاحبة لنقص سكر الدم فتتمثل في الرعشة أو الاضطراب، القلق، الشعور بالتعب، الضعف الجسدي، التعرق، الجوع، الغثيان، الدوخة أو الدوار الخفيف، صعوبة في التحدث، الارتباك، وهنا يجب على المريض في حال شعوره بأي أعراض مصاحبة لارتفاع أو انخفاض سكر الدم بفحص سكر الدم عبر جهازه المنزلي، وإتباع الخطة العلاجية التي وصفها له الطبيب، وفي حال عدم التحسن سرعة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى.

فحص نسبة السكر:

وأشار إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري منذ فترة طويلة، قد يصابون بحالة تعرف بالغفلة، والتي لا يشعر فيها المريض بأي أعراض تحذيرية أو علامات تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، وفي حالة شعور مريض السكري بأي أعراض خاصة بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم يجب أن يخضع لفحص نسبة السكر في الدم، وتناول العلاج المناسب وفقًا لنتائج الفحص وفي حالة عدم شعور المريض بالتحسن فلا بد من التوجه فورًا لأقرب مستشفى.

علاج غيبوبة السكر:

وعن علاج غيبوبة السكر اختتم الدكتور الهشامي بالقول، يجب الحرص على التعامل مع غيبوبة السكري على أنها حالة طارئة جدًا، ولا بد من الذهاب للطوارئ لتجنب حدوث مضاعفات للمريض، فعلاج غيبوبة السكر الناتجة عن انخفاض سكر الدم يكون العلاج في هذه الحالة عن طريق إعطاء المريض سكريات فورًا، وذلك عن طريق العصائر أو حقن الجلوكوز والجلوكاجون عن طريق الدم والتي بالطبع سوف ترفع مستوى السكر في الدم، أما علاج غيبوبة السكر الناتجة عن ارتفاع سكر الدم يكون العلاج في تلك الحالة عن طريق حقن الأنسولين في الوريد وإعطائه الكثير من السوائل.

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