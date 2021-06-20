هل أدوية منع التخثر تتعارض مع لقاح كورونا؟ الصحة تجيب

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن المرضى الذين على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذه لمدة ٣٠ دقيقة.

جاء ذلك في رد على سؤال مغردة قالت فيه: “أنا حامل وآخذ أسبيرين هل يصلح اللقاح؟”.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.

مستجدات لقاح كورونا

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1153) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1145) حالة، كما تم تسجيل (13) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (473112) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (454404) حالات.

موعد الجرعة الثانية

وأوضحت وزارة الصحة أن الإعلان عن موعد الجرعة الثانية سيكون وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات, مؤكدة أنها مستمرة في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة