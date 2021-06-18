هل تتدخل وزارة الرياضة لحل أزمة الأهلي؟

المواطن - مروة نبيل

يعيش النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي حالة من عدم الاستقرار، بسبب الديون المتراكمة على الراقي، الأمر الذي يحرمه من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

البدر يُطالب وزارة الرياضة بحل معاناة الأهلي

وقال الإعلامي منصور البدر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وزارة الرياضة على دراية تامة بمعاناة الأهلي وصانعها، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تقرر في هذا الشأن”.

وتابع البدر قائلًا: “فإما أن تلزم من صنع الأزمة بتحمل تكلفة وزره وأخطائه، أو تتحملها نيابة عنه، وكلاهما لديه القدرة على ذلك.. الأمر لا يحتمل هذا الصمت، وأي تأخير في حسمه يعني المزيد من المعاناة!”.

الراقي يُعاني

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الراقي في المركز الثالث، حيث بلغت ديونه 124 مليونًا و383 ألفًا و600 ريال، علمًا بأنه لا يُمكنه جدولة المستحقات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح جماهير الراقي في حل هذه الأزمات سريعًا، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم الرياضي الجديد، بعد تراجعه الموسم المنصرم.

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