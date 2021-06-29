هل تحتسب قيمة الميراث وقت قسمته أم وقت وفاة الموروث؟

المواطن - الرياض

أوضح عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور عبدالرحمن العسكر، كيفية حساب قيمة الميراث، وهل يكون عند وفاة الموروث أم وقت تقسيم التركة بين الورثة.

هل يحسب الميراث بقيمته وقت وفاة المورث أم وقت تقسيم الميراث ؟ الشيخ د. عبدالرحمن بن علي العسكر رابط البث المباشر عبر الانترنت https://t.co/IppLIgQx6o…#يستفتونك #قناة_الرسالة https://t.co/GTnfgjUCeN pic.twitter.com/8NQBi4e5Qc — قناة الرسالة (@alresalahnet) June 27, 2021

التركة والقسمة بين الورثة

وأضاف الشيخ العسكر أن قيمة التركة تحتسب عند القسمة بين الورثة حتى لو تأخرت كثيراً بعد وفاة الموروث، سواء زادت قيمتها أو نقصت بعد التأخير.

وتابع الشيخ العسكر، في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه في حال قُسمت التركة وحُدد لكل وارث ما سيأخذه منها لكن تأخر الورثة في تسلمها، فإن القيمة هنا تحتسب عند القسمة وليس عند التسليم.

الإسراع في تقسيم التركة

وأكد أهمية الإسراع في تقسيم التركة بين الورثة بعد الوفاة فوراً، عقب استيفاء الحقوق الواجبة كقضاء الدين عن المتوفى وتنفيذ الوصية وتكلفة تجهيز الميت.

وأشار إلى أن العلماء رأوا كره التأخير في توزيع التركة لما لها من آثار سيئة، كحاجة الورثة مثلاً للأموال وعدم تمكنهم من التصرف فيها، وكذلك لأن قيمة التركة قد تقل مع مرور الزمن.

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