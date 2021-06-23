هل وافق ميسي على تجديد عقده مع برشلونة؟

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

ميسي لم يجدد عقده

وينتهي عقد ميسي صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد أسبوع فقط، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل لاتفاق يشأن التجديد حتى الآن.

وأكد مصدر مقرب من ميسي لصحيفة “سبورت” الكتالونية، أن النجم الأرجنتيني لم يتوصل لاتفاق حول تجديد عقده مع برشلونة حتى الآن، على عكس الأخبار المنتشرة والتي تفيد بمنحه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، موافقته على التجديد.

النجم الأرجنتيني يرفض عرض لابورتا

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أنه سبق وأن قدم خوان لابورتا عرضًا للنجم الأرجنتيني بالتجديد لمدة موسمين، إلا أن ليونيل لم يرد حتى الآن.

ولفتت صحيفة “سبورت”، إلى وجود محادثات يومية بين الطرفين ورغبات متبادلة في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، لكن لا يوجد شيء رسمي، الأمر الذي أقلق جماهير نادي برشلونة خوفًا من رحيله.

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