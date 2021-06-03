هل يأخذ الرضع المصابون بفيروس كورونا التطعيمات الدورية؟.. الصحة ترد

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسارات أحد الأشخاص بشأن موقف الأطفال الرضع المصابين بفيروس كورونا من التطعيمات الدورية الخاصة بمراحلهم العمرية طبقًا لجدول التطعيمات .

فيروس كورونا والتطعيمات الصحية للرضع:

وردت وزارة الصحة متمثلة في مركز 937 صحة على سؤال بهذا الشأن بالقول:” لا يوجد ضرر بإذن الله وبشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح”.

الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح:

وسابقًا أعادت وزارة الصحة التذكير بالفئات الممنوعة من أخذ لقاحات كورونا ، موضحة أنه يمنع أخذ اللقاح لمن لديه حساسية مفرطة معروفة لأحد مكوناته (بعد الجرعة الأولى)، وكذلك الأطفال، وأيضًا يتم تأجيل موعد اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة عن (38.5) أو أعلى.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

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