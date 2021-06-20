هل يأخذ مرضى زارعة الكبد ومرضى والدموية لقاح كورونا؟ الصحة ترد

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسارات أحد الأشخاص بشأن أخذ أصحاب زراعة الكبد ومرضى نقص الصفائح الدموية لقاح كورونا من عدمه.

الصحة تشدد على أخذ لقاح كورونا:

وردت الوزارة متمثلة في مركز 937 صحة على سؤال بهذا الشأن بالقول: “بشكل عام المرضى الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضون للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد ويمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات لغلبة الفائدة المرجوة، مع الاستمرار في اتباع الإرشادات الوقائية”.

وأضافت الوزارة، بشأن أخذ مرضى نقص الصفائح الدموية للقاح بالقول: “بشكل عام يعتبر الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا، ويُنصح بتقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج قبل تلقي اللقاح”.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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