هل يأخذ مصابو كورونا الجرعة الثانية من اللقاح؟ الصحة ترد

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمصابي الفيروس، وهل يسجل في تطبيق توكلنا بعد الشفاء محصن أم محصن متعافٍ؟

موعد أخذ الجرعة الثانية لمصابي كورونا:

وردت الوزارة متمثلة في مركز 937 صحة على سؤال في هذا الشأن بالقول: “عند الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح فإنه يتم إعادة جدولة الجرعة الثانية وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي”.

لقاح كورونا:

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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