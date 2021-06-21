هل يؤثر لقاح كورونا على من أجرى قسطرة القلب ؟ الصحة ترد

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية لقاح كورونا لكل الفئات المستهدفة بالتحصين وفق الأولوية ووفق الظروف الصحية الخاصة بهم.

القسطرة القلبية واللقاح

وقال مركز 937 صحة ردًا على استفسار حول تأثير لقاح كورونا على من أجرى عملية قسطرة قلبية إنه بشكل عام يعتبر الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فايروس كورونا.

ونصحت الصحة بتقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج قبل تلقي اللقاح.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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