هل يتم توثيق البطولات قبل إنشاء الاتحاد السعودي؟!

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي جمال عارف مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة توثيق البطولات كافة قبل إنشاء الاتحاد وليس التي تحققت عقب ذلك.

عارف يُطالب بـ توثيق البطولات:

وقال عارف: “مسؤولية اتحاد كرة القدم مختص في توثيق البطولات الخاصة بالكرة فقط ونفس الحال لاتحاد السلة والطائرة واليد والتنس وكرة الطاولة وغيرها من الاتحادات الأخرى، بينما اللجنة الأولمبية السعودية هي المخولة بالتصديق على هذه البطولات أو رفضها”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “إذا أراد اتحاد كرة القدم توثيق بطولات كرة القدم للأندية السعودية فيجب أن توثق كل البطولات الرسمية قبل بداية إنشاء الاتحاد السعودي، لا يجب التغافل عن بطولات تحققت تحت إشراف جهة رسمية كانت تقوم بدور اتحاد الكرة”.

رئيس الهلال يُطالب بخطوات رسمية:

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل قد أبدى استياءه من عدم بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل.

وأبدى فهد بن نافل، استغرابه من نفي عد تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق، مؤكدًا أنه يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعلانه تاريخه وبطولاته، ويمكن الاطلاع عبر التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







مقالات ذات صلة