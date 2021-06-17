هل يحذف سعد الشهري تغريداته؟!

المواطن - مروة نبيل

أصبح مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري في ورطة، بسبب تغريداته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الداعمة لنادي النصر.

سعد الشهري قد يحذف تغريداته

وقال الناقد الرياضي فهد الروقي: “بعد إظهار بعض أفكار عضو لجنة التحكيم الجديدة عبدالعزيز الكثيري تم حذف التغريدات والإعجابات.. أتوقع أن تكون هناك خطوة مماثلة من مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري.. الحقيقة تظهر ولو بعد حين”.

وتابع فهد الروقي تغريداته الغاضبة من الشهري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “منتخبنا في حلم الأولمبياد وهو يستحق مدربًا كبيرًا يتناسب مع اسم السعودية وأهمية المناسبة”.

جدل بسبب تغريدات مدرب الأخضر

وكان فهد الروقي قد أثار حالة من الجدل، اليوم الخميس، بسبب مدرب الأخضر الأولمبي، سعد الشهري، مؤكدًا أنه يعمل لصالح نادٍ معين، وأعاد نشر بعض تغريداته القديمة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الشهري قد أعلن بالأمس، عن قائمة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، حيث استعان بثلاثة لاعبين كبار من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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