هل يرحل رومارينيو عن الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء عن رحيل البرازيلي رومارينيو من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، الأمر الذي أثار قلق جماهير العميد.

حقيقة رحيل رومارينيو

وطمأن الإعلامي الرياضي هتان النجار جماهير الاتحاد؛ وأكد عدم صحة الأنباء المتداولة، مشيرًا إلى أن رحيل رومارينيو بدون موافقة الإدارة يعني أن هناك خللًا حدث في القانون.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه لا يوجد أي خطأ يمنح اللاعب البرازيلي الحق في فسخ العقد”، وتابع: “مرتباته واستلمها وأموره في السليم بإذن الله وعقده سارٍ وسيمدد”.

وانضم رومارينيو صاحب الـ30 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف عام 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ومدد تعاقده حتى يونيو 2022، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة العميد.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط في المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

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