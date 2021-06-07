هل يرحل سعيد الربيعي لنادٍ عاصمي؟

المواطن - مروة نبيل

يُسيطر الغموض على موقف سعيد الربيعي من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد نهاية عقده الحالي.

سعيد الربيعي قد يرحل عن الاتفاق:

وينتهي عقد سعيد الربيعي صاحب الـ27 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، وأكدت تقارير أن الإدارة تسعى لتمديد عقده واستمراره حتى عام 2025 بمميزات جديدة.

وعلق الإعلامي فهد الصيعري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “المدافع المميز جدًّا سعيد الربيعي تبقى في عقده عدة أشهر لدخول الفترة الحرة، هل سيجدد عقده مع الاتفاق أم سيرحل للعاصمة الرياض؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الصيعري، حيث توقع الغالبية انتقال الربيعي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فيما انقسم البعض الآخر بين تمديد عقده مع الاتفاق أو الانضمام إلى الشباب.

الاتفاق هذا الموسم:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الخامس برصيد 47 نقطة من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة 11 مرة.

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