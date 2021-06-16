هل يرحل معلول عن منتخب سوريا؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير الفني التونسي نبيل معلول في طريقه للرحيل عن منتخب سوريا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التألق اللافت تحت قيادته.

منتخب سوريا يتألق مع معلول

وكان معلول قد تولى تدريب المنتخب السوري الأول لكرة القدم في مارس عام 2020، خلفًا للمدرب فجر إبراهيم، وتمكن من تطوير الأداء وتحسين النتائج بشكل لافت.

ونجح منتخب سوريا الأول لكرة القدم في التأهل رسميًا إلى الدور الحاسم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بعد تصدر المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 21 نقطة.

معلول في طريقه للرحيل

ولم يتسلم نبيل معلول والجهاز الفني في منتخب سوريا الأول لكرة القدم مستحقاتهم المالية حتى الآن، بسبب العقوبات الدولية، وتجميد الأموال لدى الاتحادين الآسيوي والدولي “فيفا”، وباءت محاولات اتحاد الكرة بالفشل، ما دفع المدرب التونسي للمطالبة بحقوقهم.

وألمح المدرب التونسي معلول بإمكانية رحيله عن تدريب المنتخب السوري الأول لكرة القدم، خاصة أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية براتب جيد، في رسالة غير مباشرة إلى المسؤولين من أجل البحث عن مدير فني جديد.

على الجانب الآخر، أكد رئيس اتحاد الكرة، حاتم الغائب أن نبيل معلول مستمر مع منتخب سوريا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ولن يتم دراسة العروض التي تلقاها مؤخرًا، خاصة أنه مرتبط بعقد رسمي.

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