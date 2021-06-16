هل يستطيع المحصن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا التبرع بالدم؟ الصحة ترد

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن تبرع المحصن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالدم، وهل توجد فترة زمنية محددة عقب التطعيم باللقاح، حتى يستطيع المحصن التبرع بالدم؟

لقاح كورونا والتبرع بالدم:

وردت الوزارة متمثلة في مركز 937 صحة، على سؤال بهذا الشأن، بالقول: “لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم وبشكل عام بما أنه ليس فيروسًا حيًّا، فيمكن التبرع بالدم قبل أو بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدًا صحيًا لذلك ولا يوجد ما يمنع”.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



