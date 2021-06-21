هل يضم النصر حارس أولسان الكوري؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يستهدف ضم حارس أولسان:

وأكدت تقارير صحافية كورية، أن نادي النصر قدم عرضًا من أجل الحصول على خدمات حارس مرمى أولسان، الكوري الجنوبي تشو هيون وو، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وشارك الحارس الكوري تشو هيون وو في 19 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولسان ضمن منافسات الدوري الكوري هذا الموسم، واهتزت شباكه 17 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 9 مرات.

وتطمح إدارة العالمي للتعاقد مع حارس مرمى مميز لتعويض رحيل حارسه الأسترالي براد جونز بعد نهاية منافسات الموسم، وسبق أن ارتبط اسمه بحارس النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يدعم صفوفه بصفقات قوية:

وتطمح إدارة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد النصر مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، كما ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه فشل في تسجيله بسبب الكفاءة المالية وأعاره لنادي شباب الأهلي الإماراتي لنهاية الموسم.

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