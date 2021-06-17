هل يغامر الهلال والنصر بضم سيرخيو راموس ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لاعبًا حرًّا، وذلك بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء رحيل اللاعب عن النادي بعد 16 عامًا من التواجد بصفوف النادي الملكي.

ورحل راموس عن صفوف ريال مدريد بعد نهاية موسم 2020/ 2021، خاصة أنه رفض تجديد العقد مع النادي الملكي بالفترة الأخيرة.

ويحتاج ناديا الهلال والنصر لضم صفقة دفاعية من العيار الثقيل، حيث يريد الهلال ضم بديل للاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الأزرق، كما يرغب النصر في ضم مدافع تعويضًا لرحيل البرازيلي مايكون.

صفقة سيرخيو راموس لـ الدوري السعودي ستثير ضجة:

وستكون صفقة انضمام راموس لـ الهلال أو النصر بمثابة صفقة قوية في الدوري السعودي وستجذب الأضواء خاصة أن انضمام لاعب بقيمة راموس للدوري السعودي للمحترفين سيكون معيار جاذب لباقي نجوم العالم للانضمام لأندية دوري المحترفين.

يذكر أن الهلال سبق له ضم النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم يوفنتوس الإيطالي الأسبق، كما تعاقد الشباب مع الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم إشبيلية الإسباني السابق.

وكان راموس انضم إلى ريال مدريد في عام 2005 قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني بمقابل مادي وصل إلى 27 مليون يورو.

ألقاب راموس مع ريال مدريد:

وفاز سيرخيو راموس، بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد مثل 5 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية في 4 مناسبات.

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