هل يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل موعدها؟ الصحة ترد

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل موعدها، وهل يوجد ضرر صحي على المحصن من أصحاب الأمراض المزمنة؟

الجرعة الثانية من لقاح كورونا:

وردت الوزارة متمثلة في مركز 937 صحة على سؤال بهذا الشأن، بالقول: “لا يوجد ضرر بإذن الله، يمكنك تلقي اللقاح في الموعد المحدد للحالة، كما أن ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب يعتبر من أحد الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح”.

لقاحات كورونا في المملكة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي لقاح كورونا في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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