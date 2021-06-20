هل ينتقل باولينيو إلى النصر؟

المواطن - مروة نبيل

ودع البرازيلي باولينيو جماهير نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، مساء اليوم الأحد، متمنيًا التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة.

باولينيو يودع ناديه

ونشر باولينيو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له، قبل قليل، وقال: “اليوم انتهت إحدى أهم مراحل حياتي المهنية.. في عام 2015 آمن جوانجزو إيفرجراند بي ووثق في”.

وتابع النجم البرازيلي قائلًا: “ونجحت في تسجيل 74 هدفًا و172 مباراة وثمانية ألقاب فزنا بها.. كانت هذه سنوات رائعة على المستوى المهني والشخصي.. وستبقى في الذاكرة بعاطفة كبيرة”.

وأضاف: “لقد غيّر الوباء ديناميكيات العالم بشكل عميق، وفي حالتي للأسف تسبب في مغادرتي المبكرة للنادي، أرحل وأنا أشعر بضيق، لكن الشعور بالإنجاز، أود فقط أن أشكر النادي وزملائي في العمل والأصدقاء الذين تعرفت عليهم في الصين”.

ووجه باولينيو الشكر إلى النادي والجماهير في ختام رسالته عبر “انستقرام”، وقال: “شكرًا لك جوانجزو إيفرجراند، شكرًا لك الصين، أراكم لاحقًا”.

النصر مهتم بضم اللاعب

وأكدت تقارير صحافية عديدة أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر دخلت في مفاوضات لضم نجم برشلونة السابق، البرازيلي باولينيو في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد التعاقد رسميًا مع مواطنه أندرسون تاليسكا.

كما سبق وأثار النجم البرازيلي حالة من الجدل، بعدما قام بالتفاعل مع منشور حديث لنادي النصر، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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