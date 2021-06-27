هل ينجح الاتحاد في حسم صفقة مبخوت؟

المواطن - مروة نبيل

تطمح إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع نجم فريق الجزيرة الإماراتي، علي مبخوت، خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

الاتحاد يواصل محاولاته لضم مبخوت:

ويبحث العميد عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة هجومية مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، خلفًا للاعبه الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي لم يُقدم المستوى المتوقع منه، وتُشير التقارير إلى رحيله.

وأشارت شبكة Transfers24hr العالمية، مساء اليوم الأحد، إلى أن نادي الاتحاد في طريقه إلى التخلص نهائيًا من خدمات بريجوفيتش، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى صربيا في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الشبكة العالمية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد أرسل عرضًا رسميًّا إلى نادي الجزيرة لشراء عقد المهاجم علي مبخوت، إلا أن النادي الإماراتي رفض الاستغناء عنه.

علي مبخوت يتألق:

وظهر علي مبخوت صاحب الـ30 عامًا، بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث سجل الموسم الماضي 25 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 26 مباراة.

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