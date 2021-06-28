هل ينضم دييغو كوستا إلى نادٍ سعودي؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، دييغو كوستا، بالانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

دييغو كوستا يقترب من حسم وجهته:

وأشارت صحيفة torcedores، إلى أن دييغو كوستا يملك عرضًا مغريًا من السعودية، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب اهتمام أندية قطرية وأوروبية أيضًا بالحصول على خدماته.

ولفتت إلى أن المهاجم الإسباني المخضرم صاحب الـ32 عامًا، سيعلن بشكل رسمي عن الفريق الذي سيمثله في الموسم الرياضي الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان كوستا قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم فسخ العقد الذي كان ممتدًّا حتى يونيو المقبل، بناء على طلب المهاجم الإسباني.

اهتمام سعودي بالمهاجم الإسباني:

وسبق أن أبدى ناديي الهلال والشباب اهتمامهما بالتعاقد مع دييغو كوستا بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد، وعقدت إدارة الليوث برئاسة خالد البلطان اجتماعًا عن بُعد معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما ارتبط اسم مهاجم أتلتيكو مدريد السابق بالانضمام إلى نادي النصر، حيث حاولت الإدارة التواصل معه وإقناعه بالانضمام إلى صفوفه لمدة عامين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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