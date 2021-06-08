هل يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية في حال الوفاة؟

المواطن - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد إعفاء من المستحقات الزكوية والضريبية، وفي حال وفاة الشخص سيكون “الوكيل الشرعي” هو المسؤول عن الالتزامات وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

الموقف حال وجود متأخرات

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الموطنين حول طريقة إعفاء متوفى تم حجز مبلغ في حسابه بطلب من الهيئة، لوجود متأخرات عليه.

يتم رفع إيقاف الخدمات

وأشارت الهيئة في ردها إلى أنه يتم رفع إيقاف الخدمات، والحجز على الحسابات البنكية آلياً وبشكل مباشر خلال يومي عمل، وذلك بعد سداد كافة المبالغ المستحقة لكافة أنواع الضرائب أو الموافقة على خطة تقسيط لكافة المستحقات، أو تقديم اعتراض/دعوى.

شارك الخبر







شارك الخبر