هل يُغادر سعود عبدالحميد نادي الاتحاد؟!

المواطن - مروة نبيل

تواجه إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أزمة في تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، سعود عبدالحميد الأمر الذي يُهدد برحيله عن صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

صعوبة في تجديد عقد سعود عبدالحميد

ويدخل سعود عبدالحميد في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في شهر يوليو المقبل، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن هناك صعوبة في المفاوضات بين الاتحاد وسعود عبدالحميد، الأمر الذي قد يُهدد استمراره مع الفريق الأول بعد نهاية عقده، ما يضع إدارة العميد في ورطة كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أنها تطمح في المنافسة على الألقاب.

ويُقدم صاحب الـ21 عامًا مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث يشكل ثنائيًّا ناجحًا مع المصري الدولي أحمد حجازي، ونجح في صناعة أكثر من هدف خلال مشاركته مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أندية سعودية مهتمة بالتعاقد معه

ويحظى سعود عبدالحميد باهتمام من أكثر من ناد سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولازال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما ارتبط اسم المدافع الاتحادي مؤخرًا بناديي الهلال والنصر، في ظل الأداء المميز الذي قدمه الموسم المنصرم، ولرغبتهما في تدعيم صفوفهما بلاعب قوي فنيًا وبدنيًا لحل أزمة مركز الظهير الأيمن لديهما.

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