هواوي تودع أندرويد غدًا وتطلق نظامها التشغيلي الجديد

المواطن - متابعة

تستعد شركة هواوي، لإطلاق الإصدار الثاني من نظام التشغيل الداخلي الجديد المعروف باسم هارموني، غدًا الأربعاء، والذي تم إطلاقه منذ عامين، لتودع بذلك أجهزة هواوي نظام أندرويد.

هواوي تودع أندرويد:

ويتميز الإصدار الثاني من نظام هارموني بأنه يعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، وليس فقط أجهزة التليفون الذكية، بحسب العربية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نظامها الجديد خلال المؤتمر الذي ستعقده غدًا ضمن حدث “هارموني أو إس”، وسيشهد الحدث إعلان الشركة أجهزة ذكية جديدة، ومنها الجهاز اللوحي ميت باد 2 وبرو 2، وساعة هواوي واتش 3، وسلسلة هواوي .P50 .

تصميم هاتف هواوي الجديد P50 Pro

وعن تصميم هاتف هواوي الجديد فتأتي واجهته الخلفية بإطارين دائريي الشكل، وفي الإطار العلوي ستثبت 3 عدسات للكاميرا الأساسية، وفي الإطار السفلي ستوضع عدسة خاصة بالتصوير العريض مع مصباح إضاءة ومستشعر ضوئي، ويتوقع أن تكون العدسة الرئيسية للكاميرا بدقة 108 ميغابيكسل، ومجهزة بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة.

هيكل الهاتف:

أما هيكل هاتف هواوي الجديد فمن المفترض أن يصنع من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش ويحاط بإطار معدني، وستبلغ أبعاد الهيكل على الأغلب (159/73/8.6) ملم، كما سيكون الهيكل محميًا من الماء والغبار وفق معايير IP68.

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