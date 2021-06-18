هولندا ثالث المتأهلين لـ ثمن نهائي يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب هولندا الأول لـ كرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” وذلك بعد الفوز على المنتخب النمساوي بثنائية دون رد.

أحداث مباراة هولندا والنمسا

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل المنتخب الهولندي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ممفيس ديباي من ركلة جزاء بالدقيقة الحادية عشرة.

وواصل المنتخب الهولندي، ضغطه الهجومي وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الهولندي على النمسا بهدف دون مقابل.

وبالشوط الثاني، واصل منتخب هولندا بحثه عن إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من حارس النمسا.

ومن هجمة بدأت عند ممفيس ديباي، تمكن المنتخب الهولندي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دينزل دومفريس بالدقيقة الثامنة والستين.

الفريق الهولندي يلتحق بـ إيطاليا وبلجيكا

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الهولندي ووصوله للنقطة رقم 6 ليتأهل لدور ثمن النهائي ملتحقًا بـ منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

يذكر أن المنتخب الهولندي سوف يواجه، منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما يلعب منتخب النمسا مع نظيره الأوكراني.

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