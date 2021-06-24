هيئة المنافسة : التحقيق في 86 قضية تواطؤ في العطاءات بقيمة مليار ريال

المواطن - الرياض

نشرت هيئة المنافسة بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض التي تلقتها خلال العام الجاري مقارنة بالعامين المنصرمين، حيث بلغ عدد المنشآت التي شملتها التحقيقات لهذا العام ستة وثمانين منشأة مقارنة بخمسة عشر منشأة عام 2019م.

جهود هيئة المنافسة

وقد أوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم بأن “المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة قد بلغت أكثر من مليار ريال، شاكرًا ومثمنًا تعاون الجهات الحكومية، وخص بالشكر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على تعاونها في هذا الملف”.

عمليات التقصي والبحث

وقد نشرت الهيئة في بيان سابق لها أنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت بناءً على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة من عدد من الجهات الرقابية وشكاوى الأفراد والشركات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل على تقديم ورش وأنشطة توعوية لإدارات المشتريات والعقود في القطاعات الحكومية والأهلية، تشمل أساليب التحقق للكشف عن حالات التواطؤ في العروض والعطاءات، إضافة إلى كل ما يتقاطع بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المنافسة.

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