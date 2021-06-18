هيئة طريف تواصل تفعيل حملة ربّ اجعل هذا البلد آمنًا

المواطن - الحدود الشمالية

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن.

تفعيل الحملة

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية المكلف الشيخ محمد بن رمضان العنزي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند فيما يخدم الدين والوطن.

أهداف الحملة

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن.

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