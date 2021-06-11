هيرفي رينارد: لاعبو المنتخب السعودي لم يستسلموا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن عدم استسلام لاعبي الأخضر ساهم في الفوز على سنغافورة مساء اليوم الجمعة بثلاثية دون رد.

المنتخب السعودي إلى التصفيات النهائية:

وكان الأخضر ضمن تأهله إلى المرحلة النهائية بـ تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بعد الفوز على سنغافورة.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة سنغافورة قائلًا: “لاعبو الأخضر لم يستسلموا واللقاء كان صعبًا، ولكن الإصرار على الفوز ساهم في إحرازنا 3 أهداف”.

وتابع رينارد: “كنا نسعى للفوز وسعيد لأننا حققنا الهدف وسنركز على المباراة القادمة”.

وأكد رينارد على أنه ينتظر التقرير الطبي لمعرفة إصابة محمد البريك، مضيفًا أن عبدالله عطيف وسعود عبدالحميد سوف يشاركان في المباراة المقبلة ضد أوزبكستان.

الأخضر ينفرد بـ الصدارة:

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي وصل رصيده من النقاط إلى 17 نقطة بالمركز الأول في المجموعة الرابعة.

وسيواجه الأخضر، منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى بالتصفيات حيث يسعى الأخضر إلى الفوز لإنهاء المرحلة الأولى من التصفيات وهو متصدر المجموعة الرابعة.

وكان الأخضر فاز على سنغافورة بثلاثية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري وفهد المولد والمهاجم صالح الشهري.

يذكر أن المباراة كانت شهدت إصابة اللاعب محمد البريك ودخل بدلًا منه اللاعب سعود عبدالحميد.

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