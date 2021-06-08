هيلدر كريستوفاو مدربًا لـ الحزم رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

هيلدر كريستوفاو يقود الحزم:

وأشار نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيلدر كريستوفاو سيقود الفريق الأول خلال منافسات موسم 2021/ 2022، متمنيًا له التوفيق في مهمته.

وسبق أن تولى هيلدر كريستوفاو تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مؤقت عام 2018، بعد إقالة المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، واستمر في قيادة العالمي حتى تم التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا في 10 يناير 2019.

الحزم إلى دوري المحترفين:

وتألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وتوج باللقب، لينجح في التأهل إلى دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى برصيد 91 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الفيحاء، فيما حل الطائي ثالثًا بـ77 نقطة، ليتأهلوا جميعًا إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

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