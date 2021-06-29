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واتساب يتراجع عن ميزة تعديل الرسائل الصوتية
بسبب تعليقات المستخدمين السلبية

واتساب يتراجع عن ميزة تعديل الرسائل الصوتية

2021/06/29
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم
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واتساب يتراجع عن ميزة تعديل الرسائل الصوتية تطبيق واتساب
المواطن - متابعة

قرر تطبيق واتساب إزالة ميزة “الرسائل الصوتية”، بشكل مؤقت؛ بسبب تعليقات المستخدمين السلبية على الميزة.

وقال مطورون لموقع “وابيتا إنفو” الاثنين: “سنطلق الميزة لاحقًا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لإرضاء العملاء”.

تعديل شكل الرسالة الصوتية:

يذكر أن تعديل شكل الرسالة الصوتية يتوفر حاليًّا على نسخة واتساب التجريبية ذات الرقم 2.21.13.17 الخاصة بالهواتف العاملة بنظام أندرويد، بينما لا تتوفر على الهواتف العاملة بنظام IOS.

في سياق متصل، أعرب آلاف المستخدمين عن غضبهم من التعديل؛ كونه يصعّب تمرير الرسائل، علاوة على أن لون الواجهة المعدلة لم يكن مرئيًّا مع الوضع المظلم.


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