واتساب يتراجع عن ميزة تعديل الرسائل الصوتية

المواطن - متابعة

قرر تطبيق واتساب إزالة ميزة “الرسائل الصوتية”، بشكل مؤقت؛ بسبب تعليقات المستخدمين السلبية على الميزة.

وقال مطورون لموقع “وابيتا إنفو” الاثنين: “سنطلق الميزة لاحقًا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لإرضاء العملاء”.

تعديل شكل الرسالة الصوتية:

يذكر أن تعديل شكل الرسالة الصوتية يتوفر حاليًّا على نسخة واتساب التجريبية ذات الرقم 2.21.13.17 الخاصة بالهواتف العاملة بنظام أندرويد، بينما لا تتوفر على الهواتف العاملة بنظام IOS.

في سياق متصل، أعرب آلاف المستخدمين عن غضبهم من التعديل؛ كونه يصعّب تمرير الرسائل، علاوة على أن لون الواجهة المعدلة لم يكن مرئيًّا مع الوضع المظلم.

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