واتساب يحذر مستخدميه من خطأ كارثي

المواطن - متابعة

حذر تطبيق “واتساب”، مستخدميه من خطأ يرتكبه البعض في غفلة منهم يؤدي إلى إغلاق حساباتهم الشخصية على الفور عند فعلها.

واتساب يحذر مستخدميه من غلق حساباتهم:

ورصد التطبيق خطأ يفعله بعض المستخدمين، محذرًا من تكرار فعله منوهًا عنه في السطور التالية:

يعتبر عدم النشاط على التطبيق لمدة 120 يومًا، خطأ فادحًا يعرض حسابك الخاص للإغلاق التام، حيث يلجأ التطبيق لحذف حسابات مستخدميه بعد 120 يومًا من عدم النشاط، ويعني هذا أنك بحاجة إلى إنشاء الحساب مرة أخرى باستخدام رقم هاتفك وستتم إزالة جميع معلوماتك من خوادم تطبيق المراسلة الفورية الشهير.

وأوضح التطبيق أن حذف الحساب بعد مرور 120 يومًا من عدم النشاط جاء بهدف الحفاظ على الخصوصية والأمان لحسابات واتساب، حيث يتم استخدام موفري خدمات الهاتف المحمول لإعادة استخدام أرقام الهواتف، لذلك من المحتمل أن يكون مستخدم آخر يستخدم حساب واتساب المرتبط برقم هاتفك الجديد.

عدم النشاط لمدة 45 يومًا بشروط:

يمكنك ترك حسابك في التطبيق 45 يومًا دون نشاط شريطة الدخول على حسابك قبل اليوم الـ 120 يومًا، ومن ثم ترك حسابك مرة أخرى دون نشاط.

خطوات يلزمك اتباعها حال غلق حسابك:

والجدير ذكره أنه عندما يحذف “واتساب” حسابًا مستخدمًا تمامًا، ستتم إزالة المستخدم تلقائيًا من جميع المجموعات، لكن في كلتا الحالتين، عندما يحذف التطبيق حسابك، يمكنك تسجيل حساب جديد باستخدام نفس رقم الهاتف، وإذا لم تقم بإلغاء تثبيت التطبيق فستجد كل المحتوى الخاص بك هناك.

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