وارن بافيت وبيل غيتس يخططان لبناء مفاعل نووي !

المواطن- متابعة

اختارت شركات الطاقة التي يديرها الصديقان الثريان وارن بافيت وبيل غيتس، ولاية وايومنغ الأميركية، لإطلاق أول مشروع مفاعل نووي ناتريوم في موقع محطة فحم خارجة عن الخدمة.

وقالت شركتا تيراباور التي أسسها بيل غيتس قبل 15 عاماً، وباسيفيكورب المملوكة من قبل وارن بافيت، في بيان الأربعاء، إنه سيتم الكشف عن موعد تشغيل المفاعل مع نهاية العام الجاري.

تغيير قواعد اللعبة في صناعة الطاقة

وبحسب غيتس فإن المفاعل سيغير قواعد اللعبة في مجال صناعة الطاقة؛ ذلك أنه سيعتمد على تخزين الطاقة من خلال الملح المصهور بواسطة مفاعل سريع مبرد بالصوديوم، دون أي انبعاثات مثل الكربون، إلى جانب تخفيض حجم النفايات النووية، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

تكلفة المشروع

وبمقدور المفاعل إنتاج طاقة تبلغ 500 ميغاواط، علما أن تكلفة تشييده ستبلغ مليار دولار أميركي.

وحذر خبراء في ميدان الطاقة النووية من أن المفاعلات المتطورة قد يكون لها مخاطر أعلى مقارنة بالمفاعلات التقليدية، حيث أشار تقرير حديث إلى أن وقود العديد من المفاعلات المتقدمة سيتعين تخصيبه بمعدل أعلى بكثير من الوقود التقليدي، الأمر الذي يعني أن سلسلة إمداد الوقود يمكن أن تكون هدفا جذابا للإرهابيين الذين يتطلعون إلى صنع سلاح نووي بدائي.

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