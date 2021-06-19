واقعة قبل 6 سنوات تُجبر مان يونايتد على رفض سيرخيو راموس

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخرًا، فكرة التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني السابق؛ وذلك لتدعيم دفاع الفريق الإنجليزي.

اليونايتد لا ينسى ما حدث من راموس في 2015:

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن واقعة رفض راموس الانضمام إلى اليونايتد في عام 2015 بسبب الخلاف على أمور مالية، جعلت النادي الإنجليزي يرفض ضمه في صيف 2021، بعدما رحل عن صفوف ريال مدريد رسميًّا.

يذكر أن راموس لا يشارك مع منتخب إسبانيا بـ يورو 2020؛ حيث تم استبعاده بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركة بالبطولة.

سيرخيو راموس يترك الريال بعد 16 عامًا:

وكان نادي ريال مدريد أعلن الأربعاء الماضي عن رحيل راموس عن الفريق الملكي بعد 16 عامًا قضاها بصفوف الفريق الكروي الأول.

وانضم راموس إلى ريال مدريد في عام 2005 قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني بمقابل مادي وصل إلى 27 مليون يورو.

وفاز راموس، بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد مثل 5 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية في 4 مناسبات.

كما فاز سيرخيو راموس كذلك بلقب كأس العالم عام 2010 مع المنتخب الإسباني وحصد لقب كأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و 2012 مع المنتخب الإسباني.

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