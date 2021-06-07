وزارة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان للإغاثة

المواطن - واس

وقعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان لـ الإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية السعودية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجالات عديدة.

ووقع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية مع الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجاء ذلك بحضور عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة.

الهدف من التعاون بين وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة من خلال فعاليات ومشاركات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية داخل وخارج المملكة والاستفادة من المنشآت والمرافق التابعة للأطراف الثلاثة لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية التي تنظمها الأطراف الثلاثة.

تأهيل وإشراك

كما تقدم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة برامج رياضية للاعبين السعوديين في الدول المستفيدة من المساعدت الإنسانية، وكذلك قيام وزارة الرياضة بترشيح عدد من الشبان والفتيات للمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة على أن يتولى المركز تأهيلهم وإشراكهم في رحلاته الإغاثية الخارجية.

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