وزير الإعلام المكلف ينعى صالح بن علي الحميدان

المواطن - الرياض

نعى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، الدكتور صالح بن علي الحميدان، مدير عام صحيفة “اليوم” السابق وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سابقًا، الذي وافته المنية فجر اليوم رحمه الله.

وقال وزير الإعلام: “نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الدكتور صالح بن علي الحميدان قد توفي فجر اليوم، وتمت الصلاة عليه ودفنه ظهر اليوم في مقبرة الدمام.

مسيرة حافلة بالعطاء

وترأس الفقيد رحمه الله، لجنة الموارد البشرية في “غرفة الشرقية” منذ 2004، وممثل السعودية عن أصحاب الأعمال في “منظمة العمل الدولية” وفي “منظمة العمل العربي” منذ 2003.

وتولى الحميدان عضوية مجلس إدارة المنظمة العالمية للنشر الصحفي “WAN -IFRA”، وعضو مجلس أمناء “مركز رؤية للدراسات الاجتماعية” منذ 2010.

وكان الحميدان، رحمه الله، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء” منذ 2011.

كما شغل الفقيد منصب نائب الأمين العام لـ”الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية”.

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