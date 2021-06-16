وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات

المواطن - واس

ضمن زيارة معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لجمهورية مصر العربية قام معاليه اليوم بزيارتين لمقر شركة نايل سات بالعاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس إدارة الإنتاج الإعلامي الأستاذ أسامة هيكل ورئيس مجلس إدارة شركة نايل سات اللواء أحمد أنيس.

التعاون الإعلامي

ورحّب هيكل وأنيس خلال الزيارتين بمعالي وزير الإعلام المكلف وأبديا رغبتهما في زيادة التعاون الإعلامي بين نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي من جهة ووزارة الإعلام والوسائل الإعلامية السعودية من جهة أخرى.

الأقمار الصناعية

وشملت زيارة معالي الدكتور ماجد القصبي لشركة نايل سات الاطلاع على غرفة التحكم بالأقمار الصناعية ومركز الإرسال الرقمي وغرفة المراقبة الرئيسية واستمع لشرح موجز عنهما.

كما اطلع معاليه على بعض المعامل الفنية و”الاستديوهات” ومواقع التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي وشاهد فيلما تسجيليا عن المدينة وماتقدمه للمنتجين والقنوات الفضائية من خدمات.



وأقامت مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات مأدبة غداء تكريما لمعاليه والوفد المرافق.

حضر الزيارتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ورئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام الأستاذ حسين كمال زين ،ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام المكلَّف.

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