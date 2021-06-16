وزير التعليم: برامج ومبادرات إثرائية لرعاية الموهوبين في المدارس

المواطن - الرياض

التقى وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، معالي أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) د. سعود بن سعيد المتحمي، والطلبة الفائزين بجوائز معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2021.

وأشاد د. آل الشيخ خلال اللقاء بالعلاقة التكاملية بين وزارة التعليم وموهبة في إعداد جيل ينافس عالميًّا، ويمثّل الوطن في المسابقات والفعاليات الدولية، ويحقق المنجزات التي تعكس مكانة المملكة ومؤشراتها التنافسية، مؤكدًا أن كل واحد من أبناء وبنات المملكة شريك في تنمية الوطن، والمساهمة في تطويره، لافتًا إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج للطلبة في المسابقات الدولية دليل على تطوّر المنظومة التعليمية، والاستثمار في المواهب وتطويرها.

برامج تطوير إثرائية:

وقال وزير التعليم: “إن الوزارة لديها العديد من البرامج التطويرية والمبادرات الإثرائية لرعاية الموهوبين في المدارس؛ بهدف توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار، وإعداد وتدريب الطلبة الموهوبين وتأهيلهم للمستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومهارات القرن الـ21″، مقدمًا شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) على برامجها ورعايتها المستمرة للموهوبين.

ووجه وزير التعليم بتكريم الموهوبين والمبدعين الذين حققوا جوائز دولية في العامين 2019- 2020، والاحتفاء بهم قبل بداية العام الدراسي المقبل، مؤكدًا معاليه على أهمية إقامة المعارض التي تدعم الموهبة والموهوبين على مستوى المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم.

ونوه معالي أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) د. سعود بن سعيد المتحمي بعمق الشراكة ومستوى التعاون بين وزارة التعليم و”موهبة” في اكتشاف ورعاية وتطوير الموهوبين، وتحفيزهم ودعمهم للمشاركة في المسابقات الدولية، مشيرًا إلى أن العمل متواصل للعام الدراسي المقبل في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتنظيم البرامج والمعارض والمسابقات الإثرائية.

إنجاز وطني عالمي:

وكان طلاب وطالبات المملكة قد حققوا مؤخرًا إنجازًا وطنيًّا عالميًّا بحصولهم على 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أُقيم في الولايات المتحدة افتراضيًّا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وأُقيم المعرض​ بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعًا علميًّا لـ30 طالبًا وطالبةً من مختلف الإدارات التعليمية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم المكلف د. سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية د. مها السليمان، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في موهبة د. باسل السدحان، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم وموهبة.

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