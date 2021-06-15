وزير التعليم : ربط أداء المشرفين ومديري المدارس والمعلمين بنتائج الطلاب

لقاء وزير التعليم بالمشرفين
مسيرة التطوير مستمرة
الفصول الثلاثة أداة تنظيمية
وأضاف الوزير آل الشيخ أن الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي الجديد هي أداة تنظيمية، ووسيلة لتحقيق غاية أكبر لتطوير المناهج والخطط الدراسية، وإضافة مواد جديدة، وتطبيقات وإثراءات متنوعة تركز على المهارات، مبينًا أنه يتطلع أن تتركز جهود المشرفين والمشرفات في المرحلة المقبلة على تحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، ومعالجة الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، وتعزيز المهارات الأساسية في العملية التعليمية.
وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المشرفين والمشرفات في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم من المهارات النوعية المؤهلة؛ لتحقيق نتائج إيجابية للطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية والوطنية والتحصيلية، وكذلك تكثيف المتابعة المستمرة للأقسام التخصصية في الإدارات التعليمية، بما يضمن تعزيز جهود المعلمين والمعلمات في تنفيذ أساليب التدريس الفعّال؛ للرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، إلى جانب تكثيف الزيارات الصفية للمعلمين والمعلمات.
قياس الأداء
عقب ذلك أجاب وزير التعليم عن تساؤلات واستفسارات ومقترحات المشرفين والمشرفات ومديري مكاتب التعليم المشاركين في اللقاء، الذين بلغ عددهم 1410 عن بُعد، بمشاركة 30 مشرفًا ومشرفةً ومدير مكتب تعليم حضوريًا من إدارة التعليم بمنطقة الرياض.
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