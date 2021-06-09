وزير التعليم: لن نسمح بفرض الوصاية والمعتقدات من خلال المناهج الدراسية

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الوزارة لن نسمح بفرض الوصاية والمعتقدات من خلال المناهج الدراسية.

#نشرة_الرابعة | وزير التعليم السعودي د. حمد آل الشيخ: لن نسمح بفرض الوصاية والمعتقدات من خلال المناهج الدراسية pic.twitter.com/Fut38Gk2II — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 9, 2021

المشروعات والخطط التطويرية:

وأضاف وزير التعليم، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع عدد من كتّاب الرأي ووسائل الإعلام بمركز تطوير المناهج، أن المشروعات والخطط التطويرية في التعليم تعكس مدى كفاءة المنظومة التعليمية، وقدرتها على العمل كفريق واحد لإنجاز تلك المستهدفات، وتجاوز التحديات، والاستمرار في تعزيز الشراكة مع المجتمع ومؤسساته.

وقدّم حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة- حفظها الله- على الدعم المستمر واللامحدود لقطاع التعليم، وتوفير كافة الإمكانات وعناصر التمكين لتطوير التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال معاليه: “إن غاية التطوير الذي ننشده في تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق مسارات الثانوية والفصول الثلاثة هي بناء إنسان يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والمشاركة في التنمية الوطنية، والقدرة على المنافسة عالميًّا”.

تطوير المناهج والخطط الدراسية:

وأضاف وزير التعليم أن تطوير المناهج والخطط الدراسية يمثّل المرحلة الأولى من رحلة التطوير المستمرة لمنظومة التعليم، ورفع مستوى كفاءة العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحًا أن تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يُعد وسيلة لتطوير المناهج والخطط الدراسية، والاستثمار الأمثل للعام الدراسي، واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى الكفاءة التعليمية.

وتابع أن الوزارة ستبدأ العام الدراسي المقبل بمناهج جديدة، وخطط دراسية مطورة، ومسارات ثانوية، وفصول ثلاثة، وزيادة نسبة إسناد المعلمات في فصول الطفولة المبكرة إلى 50%، ونماذج تشغيلية للعودة الحضورية للمدارس رغم جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه المشروعات والخطط التطويرية وغيرها تعكس مدى كفاءة المنظومة التعليمية وقدرتها على العمل كفريق واحد لإنجاز تلك المستهدفات، وتجاوز التحديات، والاستمرار في تعزيز الشراكة مع المجتمع ومؤسساته.

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