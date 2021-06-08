وزير الخارجية الأمريكي : ملتزمون بالدفاع عن السعودية والعقوبات على إيران باقية

المواطن - الرياض

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها ومن بينهم السعودية التي تتعرض لهجمات إرهابية من ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن مئات العقوبات على إيران بما فيها العقوبات التي فرضت من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولا تتعلق بالملف النووي الإيراني باقية.

وفي وقت سابق جدد الوزير الأمريكي دعم بلاده للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن مؤكدًا أن بلاده تدعم مساعي السعودية لإنهاء الحرب.

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