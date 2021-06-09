وزير الداخلية : منظومة بروق رفيق آمن لعقد الاجتماعات وتيسير الأعمال

المواطن - الرياض

أشاد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتجربة منظومة بروق لإدارة الاتصال المرئي التي تطورها منظمة سدايا.

وقال وزير الداخلية : بتجربة شخصية كانت منظومة بروق رفيق آمن لعقد الاجتماعات وتيسير الأعمال.. شكرًا سدايا وشكرًا لفريق التقنية في الداخلية.

ما هي منظومة بروق؟

يذكر أن بروق هي منصة اتصال مرئي آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي سدايا من خلال مركز المعلومات الوطني؛ الذراع التشغيلية لـ سدايا، لتقديم خدمات عقد الاجتماعات المهمة والحساسة الافتراضية عن بُعد حصرا للمؤسسات الحكومية بشكلٍ عام، وقيادات الدولة بشكلٍ خاص، بمستويات عالية من الأمان والموثوقية.

بروق في قمة العشرين

ونجحت المنصة في أن تسهم في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية، حيث نجحت بروق خلال الفترة الماضية في استضافة أكثر من 700 اجتماعٍ رسمي محلي ودولي، بجانب استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين في مارس 2020 عبر الاتصال المرئي وكذلك قمة العشرين الدورية في الرياض العام الماضي.

وتستخدم المنصة لتنظيم جلسات مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واجتماعات منظمة أوبك، إلى جانب الكثير من الاجتماعات الهامة للجهات الحكومية وشبه الحكومية.

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