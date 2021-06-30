وزير الداخلية ونائبه يعزيان في وفاة المستشار محمد الصقر

المواطن - الرياض

بعث وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ومعالي نائبه الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود برقيتي عزاء ومواساة لأسرة معالي المستشار الشيخ محمد بن ناصر الصقر – رحمه الله – .

أسرة الصقر تشكر وزير الداخلية

وقدمت أسرة الصقر كافة شكرهم وامتنانهم لمقام وزير الداخلية ونائبه على تعزيتهما ومواساتهما سائلين الله العلي القدير أن يجزل لهما الأجر والمثوبة .

وكانت أسرة الفقيد في وقت سابق تلقت برقية عزاء ومواساة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة معالي المستشار محمد بن ناصر الصقر، رحمه الله.

من هو المستشار الصقر ؟

يذكر أن الفقيد المستشار محمد الصقر عمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مشرفًا على أعمال اللجنة العامة بمجلس الوزراء، ثم عضوا بمجلس الشورى.

وقد وافته المنية يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ذي القعدة 1442.

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