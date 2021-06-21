وزير الرياضة: سعيد بانطلاق كأس العرب لمنتخبات الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بانطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

وزير الرياضة سعيد بانطلاق البطولة:

وقال وزير الرياضة: “سعيد ببدء انطلاق منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة في نسختها السابعة، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 16 منتخبًاً”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كل الأمنيات بالتوفيق لجميع المنتخبات في هذه البطولة”.

وانطلقت منافسات بطولة كأس العرب للشباب، مساء الأحد، بـ4 مباريات قوية، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز وشهدت نتائج كبيرة لمنتخبي المغرب والإمارات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس العرب لمنتخبات الشباب:

وتستضيف مصر منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب خلال الفترة من 20 يونيو وحتى السادس من شهر يوليو المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشارك في كأس العرب للشباب 16 منتخبًا، حيث انضم إلى المنتخبات العربية كل من منتخب السنغال للمرة الثاني على التوالي بعدما حقق لقب النسخة الماضية، بجانب النيجر، طاجيكستان وأوزبكستان، وتم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات.

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