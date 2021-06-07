وزير الرياضة يحفز الطائي بعد إنجاز التأهل

المواطن - مروة نبيل

استقبل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي بن عبدالمحسن الضبعان، اليوم الاثنين، لتهنئته وتحفيز الفريق بعد التأهل إلى دوري المحترفين رسميًّا.

وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الطائي:

وأشار حساب الطائي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن وزير الرياضة استقبل في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، رئيس النادي، ونائبه زين الصادر، وعضو مجلس الإدارة، سامي الضمادي.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في بداية اللقاء إدارة نادي الطائي بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدًا بالجهود التي بذلها من إدارة النادي والأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق هذا الإنجاز.

رئيس الطائي يشكر الفيصل:

ومن جانبه، عبر رئيس نادي الطائي عن شكره وتقديره لوزير الرياضة على اهتمامه بكافة أندية السعودية من أجل تطويرها بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا حرص الإدارة على المضي قدمًا في تحقيق تطلعات القيادة ليصبح من الأندية المميزة على كافة الأصعدة.

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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