وزير الرياضة يدعم الأخضر من مدرجات مرسول بارك

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على دعم المنتخب السعودي في مباراة اليمن، بالتواجد في مدرجات ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وزير الرياضة يدعم الأخضر مع الجماهير:

والتقطت عدسات الكاميرا تواجد الأمير عبدالعزيز الفيصل في مدرجات “مرسول بارك”، وسط الحضور الجماهيري بالمباراة.

الدوسري والمولد يمنحان الأفضلية لـ الأخضر:

يذكر أن سالم الدوسري وفهد المولد أحرزا هدفي المنتخب السعودي في شباك اليمن بالدقيقتين الـ3 والـ16 من عمر الشوط الأول.

جدير بالذكر أن مباراة السعودية واليمن تُقام ضمن تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

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