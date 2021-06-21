وزير الرياضة يعلن تدشين مشروع “نافس”

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن إطلاق منصة “نافس” لـ تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية.

تدشين مشروع نافس

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ جزء من المؤتمر الصحفي لـ الأمير عبدالعزيز الفيصل حيث قال: ” يسرني أن أعلن عن تدشين مشروع ” نافس”، الذي يهدف لـ زيادة عدد الأندية والأكاديميات الرياضية”.

وزير الرياضة يوجه الشكر لـ القيادة

وجاء ذلك خلال حفل افتراضي أعلن فيه الأمير عبدالعزيز الفيصل عن إطلاق المشروع، حيث قال: ” أود أولًا أن أتقدم بـ جزيل الشكر لـ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على اهتمامهما غير المحدود بنهضة ونمو القطاع الرياضي، ومن هذا الدعم نستمد الإلهام والتحفيز نحو قطاع رياضي واعد بفرصه الاستثمارية وبيئته الجاذبة، ونسير بخطى واثقة نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الثلاث لـ رؤية 2030″.

وتابع الأمير عبدالعزيز الفيصل: “القطاع الرياضي شهد في الأعوام الأخيرة قفزات نوعية غير مسبوقة ساهمت بشكل واضح، في نمو القطاع بنسبة 170% في الأعوام الـ3 الماضية، بجانب ارتفاع نسبة المواطنين الممارسين لـ الرياضة بانتظام بنسبة 19%”.

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