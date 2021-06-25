وزير الرياضة يهنئ سلة النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لـ فريق السلة بنادي النصر، وذلك بعد التأهل لـ نهائي البطولة الخليجية للأندية بـ كرة السلة.

وغرد وزير الرياضة قائلًا قبل قليل: “ألف مبروك لـ ممثل الوطن، فريق السلة بالعالمي التأهل لنهائي بطولة الأندية الخليجية لـ كرة السلة وحجز مقعده في البطولة الآسيوية”.

العالمي يتجاوز شباب الأهلي دبي:

وكان العالمي تأهل إلى نهائي البطولة الخليجية، وذلك بعد تجاوز نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم الجمعة في دور نصف النهائي.

وذكر الحساب الرسمي لـ العالمي عبر “تويتر” أن العالمي تأهل بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 114/ 111 ليتأهل إلى بطولة آسيا ويُصبح طرفًا في نهائي البطولة الخليجية.

سلة النصر تواجه الكويت الكويتي:

جدير بالذكر أن العالمي سيواجه نادي الكويت الكويتي في نهائي البطولة الخليجية لـ كرة السلة يوم غد السبت.

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