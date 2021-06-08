وزير الرياضة يُحفز لاعبي الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تواجد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء؛ لتحفيز اللاعبين ودعمهم قبل مباراة سنغافورة المقبلة.

وزير الرياضة يجتمع باللاعبين:

والتقى وزير الرياضة بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، حيث أشاد بالنتائج التي حققت في الجولات الماضية من التصفيات الآسيوية والروح العالية التي تمتع بها الفريق مما عكس مدى حرص الجميع على الظهور بالشكل المشرف من أجل اسم الوطن.

وعبّر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حديثه للاعبين بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على ثقته بهم في مواصلة العمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق الهدف، مؤكدًا بأن الفترة الحالية تستلزم مواصلة التركيز والتأكيد على قوة المواجهتين القادمتين.

ومن جانبه، قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه ومتابعته التي تحظى بها المنتخبات الوطنية، مؤكدًا بأن الجميع يعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكرة السعودية.

الأخضر يواصل تدريباته:

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد اليوم حصة تدريبية على إستاد الأمير فيصل بن فهد، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

واكتفى لاعب خط الوسط ناصر الدوسري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي بعده عودته من الإجازة التي منحها إياه المدير الفني بسبب وفاة شقيقه، فيما شارك الثنائي عبدالإله العمري ومحمد البريك في التدريبات الجماعية بعدما أكملا جاهزيتهما.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغافوري، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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