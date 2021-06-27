وزير الصحة البريطاني ينفصل عن زوجته بعد فضيحة الخيانة الزوجية

المواطن- متابعة

لا تزال أنباء فضيحة وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، تتردد في الصحافة خاصة مع اكتشاف تفاصيل جديدة حول فضيحته التي جمعت بين الخيانة الزوجية وخرق قواعد التباعد الاجتماعي الذي وضعها بنفسه.

وكانت صحيفة ذا صن البريطانية قد نشرت صورًا تظهره وهو يعانق ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني، لكونها نوع من الخيانة الزوجية، وأيضًا لأنها خرق لقواعد التباعد الاجتماعي، التي يفترض أنه مسؤول عنها.

قرار الطلاق

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه بعد انتشار أنباء الفضيحة سارع وزير الصحة البريطاني السابق إلى المنزل، حيث أبلغ زوجته أنه سيطلقها وينفصل عنها، وفي خطاب الاستقالة الذي بعث به الوزير إلى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لم يشر هانكوك إلى زوجته مارثا.

وقال في الخطاب: أريد أن أكرر اعتذاري لخرق الإرشادات، وأعتذر لعائلتي وأحبائي على إحراجهم، أحتاج أيضًا إلى أن أكون مع أطفالي في هذا الوقت.

واعترف وزير الصحة البريطاني السابق بأنه خذل الملايين الذين قدموا تضحيات أثناء الوباء بعدما وثق الكاميرات تقبليه لمساعدته جينا كولادانجيلو.

ولم تكن لدى زوجة الوزير أدنى فكرة عن أنه كان متورطاً في علاقة غرامية مع مساعدته، حتى انتشار أنباء الفضيحة، وليس ذلك فحسب، بل إن الزوجة كانت تعتقد أن زواجهما سعيدًا ومستقرًا.

وبعدما انتشرت أخبار الفضيحة، سارع الزوج إلى منزله، حيث أبلغ زوجته بقرار الطلاق، وأيقظ ابنهما الأصغر البالغ من العمر 8 سنوات لإبلاغه بقرار الانفصال، وبعد ذلك شوهدت مارثا خارجة من المنزل.

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